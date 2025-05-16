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Белоусов прибыл в Белоруссию

Министр обороны России Белоусов прибыл в Белоруссию с рабочим визитом
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Максим Блинов/РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе своего визита Белоусов проведет переговоры с военно-политическим руководством республики. Российского министра лично встретил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Цель визита Белоусова в соседнее государство не раскрывается.

Накануне сообщалось, что глава Минобороны принимал участие в совещание с президентом России Владимиром Путиным по подготовке предстоящих российско-украинских переговоров. Также в совещании участвовали все командующие группировками в зоне специальной военной операции.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что военные присутствовали на совещании в Кремле, чтобы доложить о состоянии дел по направлениям на линии боевого соприкосновения.

Ранее Белоусов исполнил мечту российской девочки побывать на параде Победы.

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