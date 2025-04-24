Захарова заявила о попытках Зеленского подставить США

Захарова: Зеленский словно специально подставил США, применив их оружие на Пасху

Украина «как будто специально» пыталась подставить США. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Как будто специально [украинский лидер Владимир Зеленский] подставляет, в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников», — сказала дипломат.

Она добавила, что после введения режима прекращения огня атакам продолжали подвергаться гражданские объекты в Белгородской области и еще нескольких регионах страны. Как отметила Захарова, эти удары Вооруженных сил Украины носили «вызывающий циничный характер».

19 апреля президент РФ Владимир Путин провел встречу с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым, в ходе которой объявил пасхальное перемирие в зоне боевых действий. Режим прекращения огня действовал с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

По данным российского министерства обороны, ВСУ нарушили пасхальное перемирие 4900 раз. В ведомстве рассказали, что украинские войска продолжали наносить удары с помощью беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских орудий. При этом целями становились не только позиции Вооруженных сил РФ, но и объекты гражданской инфраструктуры.

В свою очередь, Захарова рассказала, что украинские бойцы применяли комплексы HIMARS американского производства.

Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в «обнулении» договоренностей о пасхальном перемирии.