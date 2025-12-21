На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Московской консерватории открыли бюст Козловского

В Московской консерватории открыли бюст певца Ивана Козловского
Юрий Сомов/РИА Новости

В Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского открыли бюст народного артиста СССР и оперного певца Ивана Козловского. Об этом сообщает ТАСС.

Открытие скульптуры приурочено к 125-летию со дня рождения Козловского. Бюст создал скульптор Алексей Портянко. Он воссоздал лицо артиста по прижизненному портрету. Установка памятника осуществлена при поддержке ВЭБ.РФ, Министерства культуры РФ и ГАБТа при участии Российского национального музея музыки и Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов отметил, что его учреждение проводит множество мероприятий, посвященных артисту.

«Хочу напомнить, что в Музее музыки мы храним свыше 2000 единиц экспонатов, связанных с его именем. Несмотря на то, что год 125-летия завершается, мы будем продолжать эту работу и будем стараться пополнять фонд, который уже есть», — заявил Брызгалов.

Директор департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры России Анна Грибанова отметила, что скульптура Козловского стала первым бюстом вокалиста, установленным в консерватории.

Ранее в Москве появился памятник авторам сериала «Семнадцать мгновений весны».

