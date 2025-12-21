На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО России уничтожили 29 беспилотников ВСУ за сутки

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили 29 беспилотников самолетного типа ВСУ
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты 29 беспилотников самолетного типа», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

По данным министерства, всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 104 014 беспилотных летательных аппаратов.

Утром 21 декабря Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО в ночь на текущие сутки перехватили и уничтожили три украинских БПЛА над российскими регионами. В ведомстве пояснили, что два дрона были уничтожены над территорией Волгоградской области, еще один беспилотник сбили в небе над Ростовской областью.

До этого ВСУ атаковали Белгородскую область с применением 65 беспилотников, пяти боеприпасов и двух взрывных устройств. По информации оперштаба, в Валуйском округе в районе села Борки был обнаружен автомобиль, который, предположительно, попал под удар еще 17 декабря. В машине находились две женщины без признаков жизни.

Ранее Турция приняла дополнительные меры защиты на фоне угроз от беспилотников.

