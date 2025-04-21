Стало известно, сколько нарушений допущено со стороны ВСУ за время пасхального перемирия

За время пасхального перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано 4900 нарушений. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как уточняется, украинские военные нанесли удары 90 дронами, совершили 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям Вооруженных сил (ВС) РФ.

По приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей в период перемирия нанесли 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов, сообщили в Минобороны.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что режим пасхального перемирия, действовавший в зоне боевых действий с 19 по 21 апреля, завершился. Он отметил, что глава государства Владимир Путин не давал команды на его продление.

Перемирие было объявлено 19 апреля по инициативе президента России. Согласно заявлению Минобороны России, все группировки войск строго соблюдали режим прекращения огня, оставаясь на занятых позициях.

Ранее Украина подверглась первому авиаудару после окончания пасхального перемирия.