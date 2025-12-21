На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер крупной сети фитнес-залов ударил ногой в живот женщину

Mash на спорте: фитнес-тренер ударил в живот женщину в продуктовом магазине
Тренер фитнес-зала крупной сети ударил в живот девушку во время конфликта в магазине продуктов в Ярославской области. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации канала, инцидент произошел в Рыбинске. Тренер Иван Буянов вместе со своей спутницей выходил из магазина продуктов и посчитал, что другая покупательница не уступила дорогу его подруге, из-за чего вспыхнул конфликт. Буянов намеревался защитить свою подругу, попытался схватить женщину за волосы, после чего нанес удар ногой в живот.

В сети фитнес-залов, где работает тренер, проинформировали, что уже находятся в курсе инцидента. Отмечено, что из-за поведения тренера была начата внутренняя проверка. Сам Буянов не стал выходить на контакт с прессой, как указывает канал, он не реагирует на звонки и сообщения.

16 декабря мастер спорта по боксу, призер ряда российских турниров Азамат Ахметов, избил свою жену, когда она вернулась домой от подруги. Ахметов начал кричать, что супруга изменила ему, а затем несколько раз ударил ее по лицу. Ажара отправилась в больницу и рассказала о происшедшем матери боксера, но та во всем обвинила девушку. Ажара сняла побои и написала заявление в полицию.

Ранее семья баскетболистов избила судью на отборочном этапе Кубка России 3х3.

Хроника
Комментарии
