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Путин объявил пасхальное перемирие

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие до 21 апреля

Президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Видео опубликовал Кремль.

Президент поздравил военных с наступающей Пасхой.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие», — сказал глава государства.

Он приказал остановить на это время все боевые действия и отметил, что РФ исходит из того, что Украина поступит так же. Российский лидер добавил, что при этом ВС РФ должны быть готовы к нарушению перемирия, отражению возможных атак противника и провокациям.

По словам Путина, ВСУ более 100 раз не соблюдали договоренности по ненанесению ударов по энергетическим объектам РФ.

«Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желание, и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров», — заключил глава государства.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что говорить о прекращении огня на Украине на данном этапе просто нереалистично. По его словам, попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры уже была, однако Киев не соблюдал мораторий. Тем не менее президент США Дональд Трамп заявил, что ждет в ближайшее время ответа России на предложение по прекращению огня на Украине.

Ранее США пригрозили выйти из переговоров по Украине.

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