Ушаков заявил, что пока не видел новые документы США по Украине

Ушаков пока не видел обновленный план мирного урегулирования по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока не видел обновленных предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине после обсуждения его с Европой и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Через прессу мы получали какие-то сигналы, но, откровенно говоря, я сам никаких бумаг не видел», — ответил он, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля информация, как выглядят эти изменения.

Он выразил уверенность, что те предложения, которые выдвигают европейцы, «точно не улучшают возможности достичь долгосрочного мира».

По его словам, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев пока не проинформировал главу государства об итогах переговоров в Майами.

Переговоры по Украине проходят в Майами, США, 20 и 21 декабря.

По пути в США Дмитриев заявил, что некоторые силы пытаются сорвать мирный план США для Украины. Он также вспомнил свой предыдущий визит, когда снял видео с облаками и опубликовал его в соцсетях под названием «Х».

Ранее Ушаков рассказал, прорабатывается ли идея трехсторонней встречи РФ, США и Украины.