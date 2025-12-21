Владелец пекарни «Машенька» рассказал о подарках от Путина

Владельцу пекарни «Машенька» в Люберцах Денису Максимову передали новогодний подарок от президента России Владимира Путина. Кадры вручения опубликовали «Известия».

Издание пишет, что предпринимателю и его семье доставили корзину с шампанским и вареньем, однако главным подарком стал складень с иконой святого Георгия Победоносца. Максимов выразил благодарность главе государства и отметил, что этот подарок стал самым ценным в истории его семьи. Он также подчеркнул, что для него и его близких большой честью стало то, что президент попробовал продукцию их пекарни.

В беседе с RT предприниматель рассказал, что не ожидал такого внимания со стороны Путина и признался, что его семья до сих пор находится под сильным впечатлением. Максимов добавил, что образы с князем Владимиром и Георгием Победоносцем станут семейной реликвией, а вино они намерены сохранить для особых случаев.

По словам владельца пекарни, после участия в программе «Итоги года» спрос на продукцию заведения вырос на 30–35%. Он также напомнил, что название пекарни было выбрано на семейном совете в честь дочери.

Накануне президент получил корзину с выпечкой из пекарни «Машенька», попробовал ее с чаем и поблагодарил Максимова за подарок.

Ранее спустя сутки после обращения к Путину под Тверью появилась мобильная баня.