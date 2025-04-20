В МИД России заявили, что Украина не соблюдает пасхальное перемирие

Украина нарушала пасхальное перемирие, используя для ударов американские HIMARS. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Госдепа США о возможном продлении режима прекращения огня между Россией и Украиной после Пасхи.

«Так оно (Перемирие. — «Газета.Ru») киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», — написала дипломат.

Агентство Reuters со ссылкой на Госдеп сообщает, что США приветствовали бы возможное продление пасхального перемирия между Россией и Украиной.

До этого в Минобороны России сообщили, что все группировки российских войск с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в зоне проведения спецоперации. При этом в военном ведомстве отметили, что украинская сторона не соблюдала режим пасхального перемирия и пыталась атаковать позиции российских военных.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно действует с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.