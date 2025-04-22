Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что президент Украины продолжит срывать все мирные инициативы

Шеремет: Зеленский и дальше продолжит срывать все мирные инициативы
close
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский продолжит срывать любые мирные инициативы. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Он подчеркнул, что Киев агрессивными атаками российских территорий обнулил договоренности о пасхальном перемирии. По словам Шеремета, президент Украины совершенно не боится потерять репутацию, так как подобное понятие ему полностью чуждо.

Депутат назвал публичные заявления Зеленского «лицемерием, блефом и фикцией», которые не стоят «ломаного гроша». Глава Украины пытается лишь выжить в неблагоприятных условиях и спасти «собственную шкуру».

Шеремет отметил, что Зеленский никогда не согласится на любые мирные инициативы и компромиссы и продолжит срывать их.

22 апреля общественник Владимир Рогов сравнил идею Зеленского о перемирии с явкой с повинной.

21 апреля экс-депутат Рады Владимир Олейник заявил о неподконтрольности украинской армии Зеленскому.

Ранее в Госдуме назвали Зеленского «антихристом», узурпировавшим власть на Украине.

Все новости на тему:
Пасхальное перемирие
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами