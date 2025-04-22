Шеремет: Зеленский и дальше продолжит срывать все мирные инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский продолжит срывать любые мирные инициативы. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от Крыма, член парламентского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Он подчеркнул, что Киев агрессивными атаками российских территорий обнулил договоренности о пасхальном перемирии. По словам Шеремета, президент Украины совершенно не боится потерять репутацию, так как подобное понятие ему полностью чуждо.

Депутат назвал публичные заявления Зеленского «лицемерием, блефом и фикцией», которые не стоят «ломаного гроша». Глава Украины пытается лишь выжить в неблагоприятных условиях и спасти «собственную шкуру».

Шеремет отметил, что Зеленский никогда не согласится на любые мирные инициативы и компромиссы и продолжит срывать их.

22 апреля общественник Владимир Рогов сравнил идею Зеленского о перемирии с явкой с повинной.

21 апреля экс-депутат Рады Владимир Олейник заявил о неподконтрольности украинской армии Зеленскому.

Ранее в Госдуме назвали Зеленского «антихристом», узурпировавшим власть на Украине.