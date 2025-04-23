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Военкор усомнился в реальности «плана Путина» о прекращении боевых действий

Военкор Коц усомнился в реальности «плана Путина» о прекращении огня на Украине
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Александр Астафьев/РИА Новости

Военкор Александр Коц раскритиковал публикацию The Financial Times о якобы существующем «плане Путина» по прекращению боевых действий в обмен на признание Крыма российским. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Это классический прогрев переговорной недели. Ранее такие же «сенсации» публиковали The Wall Street Journal и The New York Times», — заявил он.

По данным британского издания, Россия предложила США прекратить боевые действия по всей линии соприкосновения, а Вашингтон взамен готов признать Крым и контроль Москвы над частями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

«Юридически мы не можем отказаться от «притязаний» на эти территории — они часть России по Конституции. Максимум — оставить за собой право дипломатического урегулирования», — подчеркнул Коц.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты могут предложить представителям Евросоюза и Украины официально признать Крым частью РФ в рамках урегулирования. Кроме того, ожидается, что Вашингтон потребует от партнеров согласиться на остановку конфликта по линии фронта.

Ранее стало известно, что госсекретарь США не поедет в Лондон после слов Зеленского о Крыме.

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