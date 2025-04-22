США могут предложить ЕС и Украине признать Крым российским

Соединенные Штаты могут предложить представителям Евросоюза и Украины официально признать Крым частью РФ в рамках урегулирования уже 23 апреля. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«По словам нескольких человек, знакомых с внутренними обсуждениями, на встрече в Лондоне в среду украинские и европейские официальные лица столкнутся с <...> предложением США признать присоединение Крыма Россией», — говорится в публикации.

Кроме того, ожидается, что Вашингтон потребует от партнеров согласиться на остановку конфликта по линии фронта в рамках урегулирования.

23 апреля в Лондоне встретятся представители Украины, Великобритании, Франции и Соединенных Штатов, чтобы обсудить возможное завершение украинского конфликта.

Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник заявляло, что украинскую делегацию возглавит руководитель офиса президента Андрей Ермак. Также в ее состав войдут министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

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