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Стало известно, что госсекретарь США не поедет в Лондон после слов Зеленского о Крыме

NYT: Рубио не поедет в Лондон после заявления Зеленского о Крыме
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон на встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине после слов президента Владимира Зеленского о Крыме. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

По информации издания, одним из ключевых предложений Соединенных Штатов по урегулированию кризиса является признание властями Украины Крыма российской территорией. Однако после того, как 22 апреля Зеленский заявил на встрече с журналистами об отказе от такого варианта, поездка госсекретаря в Лондон была отменена.

New York Times отмечает, что остается неясным, отправится ли на встречу в британскую столицу специальный посланник президента США Стивен Уиткофф. В настоящее время подтверждено лишь участие специального посланника США по Украине и России Кита Келлога.

22 апреля британское издание Independent сообщило, что делегация США едет на переговоры в Лондон для предъявления Украине ультиматума.

Ранее Зеленский раскрыл подробности о встрече по Украине в Лондоне.

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Переговоры о мире на Украине
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