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FT: Путин предложил остановить конфликт на Украине по линии фронта

FT: Путин предложил США остановить украинский конфликт по линии фронта
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом якобы предложил заморозить украинский конфликт по линии фронта. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников FT, Россия может отказаться от притязаний на остающуюся под контролем Киева часть ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Якобы именно после этого предложения Путина Соединенные Штаты решили признать Крым, а также уже занятые российскими войсками территории частью РФ.

При этом европейские чиновники считают, что таким образом Путин дает «приманку» Трампу, чтобы тот впоследствии согласился на другие требования России. Отмечается, что Вашингтон сильно давит на Киев.

До этого о том, что США могут предложить ЕС и Украине признать Крым российским на переговорах в среду, писала газета Washington Post. В том же материале сообщалось, что Вашингтон потребует от партнеров согласиться на остановку конфликта по линии фронта в рамках урегулирования.

Ранее стало известно, кто будет представлять США на переговорах в Лондоне.

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Переговоры о мире на Украине
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