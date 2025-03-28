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Гуцул сделала заявление после ее ареста

Гуцул заявила после ареста, что Гагаузия была обезглавлена
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Максим Блинов/РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что решение суда о ее аресте «обезглавило» автономию. Ее слова передает ТАСС.

Покидая зал суда в окружении конвоиров Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

После оглашения решения Гуцул вышла из здания суда в сопровождении сотрудников НЦБК в масках. В коридорах ее ждали сторонники, скандировавшие: «Женя, держись, мы с тобой!». Глава Гагаузии поблагодарила их, отметив: «Ваша поддержка важна для меня».

«Гагаузию сегодня обезглавили. Но мы продолжим бороться за наши права», — заявила Гуцул, покидая зал суда.

До этого суд в Кишиневе заключил Евгению Гуцул под стражу на 20 суток. Изначально прокуроры запросили 30 суток ареста для главы Гагаузии.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

Ранее Россия обратилась в ОБСЕ из-за ареста Гуцул.

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