Главу Гагаузии допросили в качестве подозреваемой

Главу Гагаузии Евгению Гуцул допросили в качестве подозреваемой, все нормы были соблюдены. Об этом заявила ее адвокат Наталья Байрам в беседе с РИА Новости.

«Процесс был соблюден, переводчик был предоставлен», — отметила она.

Также было предоставлено время, чтобы обсудить с Гуцул позицию защиты в конфиденциальных условиях, рассказала Байрам.

Адвокат добавила, что Гуцул не признает себя виновной, подозрения против нее абсурдны.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций.

В январе Гуцул сообщила, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее возможном участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера, а также устранение оппозиции. Она отметила, что обвинения строятся на вымышленных фактах и представляют угрозу не только для Гагаузии, но и для будущего Молдавии.

Ранее в Госдуме назвали политической расправой задержание главы Гагаузии.