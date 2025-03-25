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В Молдавии задержали главу Гагаузии

«Первый в Молдове»: главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева
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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

В аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул. Об этом сообщил телеканал «Первый в Молдове».

По его данным, у политика забрали паспорт, провели ее полный досмотр и уже около трех часов держат в воздушной гавани без объяснения причин. В результате она не может вылететь из Молдавии.

В начале февраля в аэропорту молдавской столицы задерживали Гуцул. Ее пропустили в Молдавию только после повторного досмотра.

17 января Гуцул заявила, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее предполагаемом участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера и подавление оппозиции.

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело против Гуцул в суд 24 апреля 2024 года. Она назвала это дело политическим преследованием.

Ранее Гуцул рассказала о стремлении властей Молдавии ликвидировать Гагаузию.

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