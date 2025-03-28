Гуцул выступила с заявлением после ее ареста

Глава Гагаузии Евгений Гуцул назвала политическим заведенное против нее уголовное дело властями Молдавии. Об этом говорится в заявлении главы региона, передает ТАСС.

«Это политическое дело, потому что я башкан Гагаузии», — подчеркнула она.

28 марта сообщалось, что заседание суда в Кишиневе по мере пресечения Гуцул проходит в закрытом режиме.

Сообщается, что Евгению Гуцул доставили в суд. Прокуроры Молдавии запросили 30 суток ареста для Гуцул.

Сторонники главы Гагаузии пикетируют здание суда, скандируя: «В отставку [президента Молдавии] Майю Санду», «Евгения, мы с тобой».

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает вину.

Ранее в Кремле ознакомились с обращением главы Гагаузии к Путину.