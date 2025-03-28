Россия обратилась в ОБСЕ из-за ареста Гуцул

Россия требует от ОБСЕ добиваться освобождения башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул из-под ареста со стороны молдавских правоохранительных органов. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, которого цитирует Telegram-канал постпредства.

«Направляем официальные письма в адрес генерального секретаря ОБСЕ Ф. Синирлиоглу и руководителей ее исполнительных структур <...> с требованием оказать на власти Молдовы давление и добиться от них скорейшего освобождения из-под стражи Е. Гуцул, а также прекращения любых действий, противоречащих обязательствам Кишинева как страны — участницы организации», — заявил Лукашевич.

Он добавил, что Москва осуждает неприкрытое давление на Евгению Гуцул, которая была избрана народом Гагаузии как свой полномочный представитель.

27 марта глава Гагаузии обратилась к Путину с просьбой надавить на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул подозревают в якобы мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

Ранее в Госдуме назвали политической расправой задержание главы Гагаузии.