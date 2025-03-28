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Главу Гагаузии заключили под стражу

В Кишиневе суд арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток

Суд в Кишиневе заключил главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул под стражу на 20 суток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

«Суд Кишинева постановил частично удовлетворить запрос прокуроров. Применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде ареста на 20 суток», — сказано в решении суда.

Изначально прокуроры запрашивали 30 суток ареста для главы Гагаузии.

Ее заместитель Виктор Петров заявил в беседе с ТАСС, что правительство автономии продолжит работу после произошедшего.

«По законодательству Гагаузии, если глава автономии по той или иной причине не может исполнять свои функциональные обязанности, их исполняет первый заместитель», — сказал он.

Петров также отметил, что президент Молдавии Майя Санду через суд хочет отстранить Гуцул и назначить вместо нее своего человека.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Гуцул подозревают в мошенническом управлении избирательными фондами, получении незаконного финансирования и подделке деклараций. Она не признает себя виновной.

Ранее в Госдуме назвали политической расправой задержание главы Гагаузии.

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