Медведев рассказал о «наследстве», которое администрация Байдена оставила Трампу

Медведев считает, что нормализация отношений с США затянется на десятилетия

Администрация уходящего президента США Джо Байдена оставила преемникам тяжелое кризисное наследство. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, лидер крупнейшей мировой державы «превратился в оторванного от реалий маразматика».

«Если беда Байдена в его неадекватности, то вина его Администрации в том, что на российском треке она сознательно оставила очень тяжелое кризисное наследство своим преемникам. Вредоносные закладки байденовских решений будут проявляться еще очень долго», — написал Медведев.

Он отметил, что из-за этого нормализация отношений РФ и США «затянется на десятилетия» или окажется вовсе невозможна. При этом зампред Совбеза задался вопросом, а нужна ли вообще России эта нормализация.

16 января спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Байден оставил наследие в виде миграционного кризиса и усиления врагов Вашингтона. Также число провалов конгрессмен включил преследование политических оппонентов, рост инфляции, «катастрофический» вывод американских войск из Афганистана, а также помилование Хантера Байдена.

До этого Байден выступил с прощальной речью к нации. Он заявил, что сумел сохранить свободу Украины, и подчеркнул, что его администрация смогла укрепить Североатлантический альянс.

Президентский срок Байдена заканчивается 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее журналист заявил, что Байден оставляет Трампу второй по величине город США в руинах.