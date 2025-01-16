Байден в прощальной речи заявил, что сохранил свободу Украины

Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации заявил, что сумел сохранить свободу Украины. Видеотрансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Украина по-прежнему остается свободной», — отметил он.

Кроме того, Байден подчеркнул, что его администрация смогла укрепить Североатлантический альянс.

82-летний Джо Байден является 46-м президентом США (от Демократической партии), он занимает этот пост с 20 января 2021 года. С 2009 по 2017 год был вице-президентом при президенте Бараке Обаме. С 1973 по 2009 год представлял штат Делавэр в сенате США.

Президентский срок Байдена заканчивается 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Байден покидает свой пост после четырех лет на этом посту.

В ноябре 2024 года Трамп победил на выборах, получив 312 голосов выборщиков, в то время как его соперница Камала Харрис набрала 226 голосов.

Ранее в США обвинили Байдена в том, что он отказывается от своих обещаний по Украине.