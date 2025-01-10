Инаугурация Трампа в 2025 году: когда и как пройдет церемония

Дональд Трамп перед началом своей первой инаугурации в Вашингтоне, 20 января 2017 года

Тысячи людей стекаются в Вашингтон, чтобы наблюдать историческое событие: избранный президент Дональд Трамп торжественно примет присягу на ступенях Капитолия. Как устроена церемония и чего ожидать от предстоящего вступления в должность 47-го президента США — в материале «Газеты.Ru».

Как проходит инаугурация президента в США

Инаугурация президента США — событие, которое ознаменовывает начало нового этапа в политической жизни страны. Каждый раз в одну и ту же дату — 20 января (или 21 января, если дата выпадает на воскресенье) — у здания Капитолия в Вашингтоне собираются политики, журналисты и сотни тысяч американцев, чтобы стать свидетелями принесения присяги избранным главой государства.

close Во время инаугурации президента Джо Байдена в Вашингтоне, 20 января 2021 года CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/Global Look Press

Центральная часть церемонии — чтение текста присяги, закрепленного в конституции. Президент, держа руку на Библии (часто имеющей символическую ценность, например, Библии Авраама Линкольна или Джорджа Вашингтона), произносит слова:

«Я торжественно клянусь (или утверждаю), что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полной мере буду поддерживать, охранять и защищать конституцию Соединенных Штатов».

Присягу принимает председатель Верховного суда США. Именно в этот момент власть официально переходит к новому президенту.

Сразу после этого избранный лидер обращается к нации с инаугурационной речью. Часто это знаковое заявление о намерениях, планах и принципах будущей администрации. Многие такие речи стали историческими документами, отражающими дух эпохи.

close Дональд Трамп CNP/MediaPunch/Global Look Press

Завершает официальную часть праздничный обед в Капитолии, где члены конгресса, высокопоставленные гости и сам президент обмениваются поздравлениями и тостами. После этого традиционно проходит парад по Пенсильвания-авеню, когда новоиспеченный президент и его вице-президент приветствуют собравшихся жителей столицы и гостей. Вечером Вашингтон охватывает череда праздничных балов, куда приглашают влиятельных политиков, бизнесменов и знаменитостей.

Однако инаугурация — это не только праздник и шоу. Ее суть в мирной передаче власти, что является фундаментальным принципом демократии.

Даже в периоды политического напряжения церемония доказывает готовность политических оппонентов признать результаты выборов и играть по сложившимся правилам.

Когда Трамп станет президентом и вступит в должность

В 2025 году второй раз в должность президента вступит Дональд Трамп, одержавший победу на выборах 5 ноября 2024 года. Он набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, обойдя свою основную соперницу — действующего вице-президента Камалу Харрис.

20 января 2025 года Дональд Трамп официально вступит в должность

Эта инаугурация станет уже 60-й в истории страны и пройдет в Вашингтоне у здания Капитолия. В соответствии с 20-й поправкой к конституции США, полномочия предыдущего президента закончатся ровно в полдень 20 января, и с этого момента Дональд Трамп будет считаться новым главой государства. Вице-президентом станет Джей Ди Вэнс, до того занимавший пост сенатора от штата Огайо.

Трамп станет вторым президентом в истории США, вернувшимся в Белый дом после перерыва. Первым был Гровер Кливленд, который руководил страной в конце XIX века с интервалом в четыре года.

close Дональд Трамп с женой Меланьей во время инаугурационного парада на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, 20 января 2017 года Evan Vucci/AP

Кого пригласили на инаугурацию Трампа

На инаугурацию Трампа пригласили мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина (однако он, по данным СМИ, ехать в Вашингтон отказался), премьер-министра Италии Джорджию Мелони, президента Сальвадора Найиба Букеле, президента Аргентины Хавьера Милея.

Точного списка зарубежных гостей нет, так как многие приглашения носят неформальный характер или передаются по неофициальным каналам.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский не получил приглашения на церемонию. Дональд Трамп в беседе с журналистами уточнил, что его украинскому лидеру не направляли, однако он готов приветствовать Зеленского, если тот решит посетить мероприятие.

Приглашения не получил и президент РФ Владимир Путин. Это подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

close Джордж Вашингтон произносит свою инаугурационную речь в Нью-Йорке, 30 апреля 1789 года AP

Интересные факты об инаугурации президента США

Первая инаугурация состоялась 30 апреля 1789 года, когда Джордж Вашингтон дал присягу в Нью-Йорке — в то время столице США.

Самая короткая речь принадлежит все тому же Вашингтону: в 1793 году он обошелся всего 135 словами.

Самая длинная речь — у Уильяма Генри Гаррисона в 1841 году. Он выступал почти два часа на пронизывающем холоде, после чего заболел и скончался всего через месяц после вступления в должность.

В 1921 году Уоррен Гардинг впервые приехал на инаугурацию на автомобиле, а в 1977 году Джимми Картер прошел часть пути пешком, чтобы быть ближе к людям.