Администрация избранного президента США Дональда Трампа получит в наследство от команды Джо Байдена «неудобное наследие». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече «Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России», передает РИА Новости.

По мнению представителя Кремля, администрация действующего президента Байдена будет сохранять этот настрой до конца своей работы — до 20 января 2025 года, потому что выступает «за войну, а не за мир».

В то время как Трамп перед своей победой на президентских выборах говорил «о мире, не говорил о войне», отметил Песков.

Пресс-секретарь президент РФ заявил, что сторонники Байдена готовы сделать все, чтобы убедиться, что украинский конфликт продолжится.

Также Песков в ходе брифинга с журналистами заявил, что если Трамп выразит готовность выслушать озабоченности России по Украине и понять причины начала специальной военной операции, тогда это станет основой для начала переговорного процесса по урегулированию конфликта.

Ранее Дмитрий Медведев спрогнозировал третью мировую войну.