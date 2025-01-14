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Журналист раскрыл, какое наследие Байден оставляет Трампу

Журналист Хэннити: Байден оставляет Трампу второй по величине город США в руинах
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Brendan McDermid/Reuters

Журналист Fox News Шон Хэннити заявил, что уходящий президент США Джо Байден оставляет своему преемнику Дональду Трампу колоссальный беспорядок, имея в виду бушующие пожары в штате Калифорния, а второй по величине город страны Лос-Анджелес «лежит в руинах».

«Джо Байден навсегда покинет Белый дом. В это же время на следующей неделе Дональд Трамп снова станет президентом нашей страны. Джо оставляет после себя колоссальный беспорядок для президента Трампа. Второй по величине город Америки лежит в руинах. Более 40 000 акров исчезли, заполненные домами, предприятиями и школами. Целые населенные пункты были сожжены дотла», — сказал журналист.

Сильные лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс. Затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня. Тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости: актеры Мел Гибсон и Энтони Хопкинс, певица Пэрис Хилтон и другие. Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии и распорядился оказать штату федеральную помощь.

Ранее Трамп сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с последствиями ядерного удара.

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