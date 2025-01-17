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Россия и Иран будут укреплять кооперацию в области безопасности

Россия и Иран договорились укреплять кооперацию в области безопасности и обороны
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Shutterstock/FOTODOM

Подписанный договор между Россией и Ираном содержит пункт об укреплении кооперации в области безопасности и обороны. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно тексту договора, стороны также стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес и тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях. В документе подчеркивается, что это соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.

В документе подчеркивается, что Россия и Иран работают над укреплением военного взаимодействия через профильные министерства. Для этого они разрабатывают и воплощают в жизнь соглашения в рамках рабочей группы по военному сотрудничеству. Кроме того, Россия и Иран намерены тесно взаимодействовать в проведении совместных учений на территориях обеих стран и за ее пределами с учетом норм международного права.

Также Москва и Тегеран договорились консультироваться и сотрудничать в сфере противодействия общим военным угрозам и угрозам безопасности двустороннего и регионального характера.

17 января в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе встречи российский лидер отметил, что туристические обмены между Россией и Ираном выросли более чем на 20%. Путин добавил, что страны развивают гуманитарное взаимодействие.

В ходе переговоры глава Ирана выразил надежду на то, что в рамках текущих переговоров удастся завершить соглашения по строительству атомной электростанции в Исламской Республике. По итогам встречи лидеры двух стран подписали новый Договор о всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Ранее в Евросоюзе отреагировали на визит президента Ирана в Россию.

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