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Россия и Иран подписали договор о всеобъемлющем партнерстве

Путин и президент Ирана Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем партнерстве
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Анатолий Медведь/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан подписали новый договор о всеобъемлющем партнерстве. Об этом сообщает ТАСС.

В новом договоре между Россией и Ираном установлены амбициозные цели, и это прорывной документ, заявил Путин.

Данный документ призван вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень, закрепляя их статус стратегических партнеров. Также он устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

Согласно заявлениям официальных представителей обеих стран, соглашение охватывает широкий спектр областей, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

17 января Пезешкиан прилетел в Москву для подписания договора о стратегическом партнерстве между двумя странами.

До этого глава МИД Ирана заявил, что договор не предполагает формирования военного союза с Россией. По его словам, соглашение охватывает в первую очередь экономику и торговлю. При этом в нем есть пункты о сотрудничестве в области безопасности и обороны.

Ранее в Евросоюзе отреагировали на визит президента Ирана в Россию.

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