Путин заявил о росте туристических обменов между Россией и Ираном

Путин: туристические обмены России и Ирана выросли более чем на 20%

Туристические обмены между Россией и Ираном выросли более чем на 20%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, передает ТАСС.

«Рост примерно 21%. Развиваются транспортные коммуникации», — сказал глава государства.

Российский президент добавил, что страны развивают гуманитарное взаимодействие.

«По линии министерств культуры тоже идет заметное движение вперед — в июне сего года будут Дни культуры России в Иране», — отметил Путин.

Также президент России выразил мнение, что новое соглашение России и Ирана придаст сотрудничеству государств дополнительный импульс по всем направлениям взаимодействия.

Переговоры между Путиным и Пезешкианом проходят в Кремле 17 января. После беседы лидеров диалог продолжится в расширенном формате. Итогом встречи должно стать подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

После подписания договора главы государств сделают заявления для СМИ. В Кремле заявили, что соглашение укрепит сотрудничество в военно-политической и торгово-экономической областях, а также в научной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее стал известен срок, на который Россия и Иран заключат договор о партнерстве.