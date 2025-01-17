Иран хочет уже сегодня договориться с Россией о строительстве АЭС

Пезешкиан: Иран хотел бы сегодня договориться с Россией о строительстве АЭС

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил надежду на то, что в рамках текущих переговоров удастся завершить соглашения по строительству атомной электростанции в Исламской Республике. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши договоренности о строительстве АЭС — хорошая новость. Я думаю, сегодня они будут финализированы», — сказал политик.

Переговоры между Путиным и Пезешкианом проходят в Кремле 17 января. После беседы лидеров диалог продолжится в расширенном формате. Итогом встречи должно стать подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

До этого министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что Тегеран готов к расширению сотрудничества с Москвой в энергетическом секторе, включая развитие атомного, возобновляемого и других видов энергии. Также иранский министр обратил внимание, что существует мотивация по будущему расширению экономических отношений с РФ. В настоящий момент между Ираном и Россией действует проект по сооружению АЭС «Бушер». Это крупнейший российско-иранский проект.

Ранее в Британии рассказали, как Россия становится лидером в ядерной энергетике.