Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран хочет уже сегодня договориться с Россией о строительстве АЭС

Пезешкиан: Иран хотел бы сегодня договориться с Россией о строительстве АЭС
close
Iranian State Tv/Global Look Press

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил надежду на то, что в рамках текущих переговоров удастся завершить соглашения по строительству атомной электростанции в Исламской Республике. Об этом сообщает ТАСС.

«Наши договоренности о строительстве АЭС — хорошая новость. Я думаю, сегодня они будут финализированы», — сказал политик.

Переговоры между Путиным и Пезешкианом проходят в Кремле 17 января. После беседы лидеров диалог продолжится в расширенном формате. Итогом встречи должно стать подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

До этого министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что Тегеран готов к расширению сотрудничества с Москвой в энергетическом секторе, включая развитие атомного, возобновляемого и других видов энергии. Также иранский министр обратил внимание, что существует мотивация по будущему расширению экономических отношений с РФ. В настоящий момент между Ираном и Россией действует проект по сооружению АЭС «Бушер». Это крупнейший российско-иранский проект.

Ранее в Британии рассказали, как Россия становится лидером в ядерной энергетике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами