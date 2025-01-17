В Евросоюзе отреагировали на визит президента Ирана в Россию

Представитель внешнеполитической службы ЕК Анита Гиппер прокомментировала визит в Россию президента Ирана Масуда Пезешкиана для подписания договора о стратегическом партнерстве между государствами. Об этом пишет «Европейская правда».

Во время пресс-конференции ее спросили о визите иранского лидера в Москву для подписания соглашения. В ответ она заявила, что это якобы показывает «слабость России».

«Несмотря на заявления России, что она заинтересована в мире... Россия, напротив, отчаянно ищет помощи, чтобы продолжать свою противоправную агрессию. И это еще больше показывает слабость России», — утверждает Гиппер.

17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Последний прибудет в Москву с официальным визитом. После подписания договора главы государств сделают заявления для СМИ. В Кремле заявили, что соглашение укрепит сотрудничество в военно-политической и торгово-экономической областях, а также в научной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее на Западе обеспокоились договором о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.