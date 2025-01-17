Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Евросоюзе отреагировали на визит президента Ирана в Россию

Представитель ЕК Гиппер прокомментировала визит Пезешкиана в Россию
close
Анатолий Медведь/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Представитель внешнеполитической службы ЕК Анита Гиппер прокомментировала визит в Россию президента Ирана Масуда Пезешкиана для подписания договора о стратегическом партнерстве между государствами. Об этом пишет «Европейская правда».

Во время пресс-конференции ее спросили о визите иранского лидера в Москву для подписания соглашения. В ответ она заявила, что это якобы показывает «слабость России».

«Несмотря на заявления России, что она заинтересована в мире... Россия, напротив, отчаянно ищет помощи, чтобы продолжать свою противоправную агрессию. И это еще больше показывает слабость России», — утверждает Гиппер.

17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Последний прибудет в Москву с официальным визитом. После подписания договора главы государств сделают заявления для СМИ. В Кремле заявили, что соглашение укрепит сотрудничество в военно-политической и торгово-экономической областях, а также в научной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее на Западе обеспокоились договором о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами