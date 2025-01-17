Путин высказался об урегулировании ситуации в Палестине

Путин призвал не ослаблять усилия по полному урегулированию ситуации в Палестине

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ призывает не ослаблять усилия по полному урегулированию ситуации в Палестине. Об этом сообщает ТАСС.

«Важно не ослаблять усилий по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта на общепризнанных международно-правовых основах, что предусматривает создание независимого палестинского государства, существующего в мире и безопасности с Израилем», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Переговоры между главами двух государств проходили в Кремле 17 января. В ходе встречи Путин отметил, что туристические обмены между Россией и Ираном выросли более чем на 20%. Российский президент добавил, что страны развивают гуманитарное взаимодействие.

В ходе переговоры глава Ирана выразил надежду на то, что в рамках текущих переговоров удастся завершить соглашения по строительству атомной электростанции в Исламской Республике. По итогам встречи лидеры двух стран подписали новый Договор о всестороннем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Ранее в Евросоюзе отреагировали на визит президента Ирана в Россию.