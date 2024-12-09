Оппозиция в Сирии создаст единое военное управление

Взявшая власть в Сирии оппозиция намерена распустить все вооруженные группы, создав единое военное управление. Об этом РИА Новости сообщили представители оппозиции.

Силы, свергнувшие президента Башара Асада, планируют расформировать все оппозиционные объединения, национальную коалицию, переговорный комитет и действовать под эгидой единого правительства. Представители оппозиции также выступают за формирование органа власти на переходный период.

Данные вопросы обсуждаются на встрече между главой группировки «Хайят тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Ахмедом аш-Шараа, премьер-министром правительства Сирии Мухаммедом аль-Джаляли и главой работающего в Идлибе «правительства спасения» Мухаммедом аль-Баширом.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее представитель оппозиции в Сирии высказался о связях с Россией.