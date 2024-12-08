Асад оставил президентский пост и покинул Сирию

Президент Сирии Башар Асад решил оставить пост главы государства и покинул республику. Об этом сообщили в МИД России.

Как заявили в министерстве, Асад провел переговоры с рядом участников вооруженного конфликта на сирийской территории, в результате которых «он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Там отметили, что Российская Федерация не принимала участие в этих переговорах.

Во внешнеполитическом ведомстве сказали, что РФ находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.

В МИД также призвали все вовлеченные стороны отказаться от применения насилия, уважать мнения всех этноконфессиональных сил сирийского общества, решать все вопросы управления политическим путем. Там добавили, что Москва поддерживает усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса на основе резолюции 2254, единогласно принятой Советом Безопасности ООН.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошключая боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена),ли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Днем 8 декабря член комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил в Сирии Анас аль-Абда заявил, что Асад мог направиться в Африку.

Ранее в Совфеде заявили, что Сирии придется самостоятельно справляться с гражданской войной.