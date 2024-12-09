Представитель оппозиции в Сирии высказался о связях с Россией

Оппозиционным силам в Сирии после захвата повстанцами Дамаска необходимы хорошие отношения с Россией. Об этом RT заявил представитель сирийской оппозиции Анас аль-Абда.

«Я думаю, что... мы должны быть нацелены на хорошие отношения с Россией... Я полагаю, что... это очень важно для обеих... стран», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Анас аль-Абда добавил, что Россия является важным международно-политическим игроком.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск — столицу Сирии. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее в Госдуме пообещали «дать по соплям» сирийским повстанцам в случае атаки на базы России.