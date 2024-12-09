В Кремле заявили, что Асаду предоставят убежище

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин принял решение о предоставлении убежища президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду и его семье. Об этом сообщает ТАСС.

«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», — пояснил Песков.

До этого Песков отказывался комментировать информацию о прибытии президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада в Москву.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее в сети вспомнили «пророчество» Жириновского про свержение Асада.