В Сирии заявили о конце правления Башара Асада

Командование армии Сирии заявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного сирийского офицера.

«Командование сирийской армии уведомило офицеров о том, что 24-летнее авторитарное правление президента Башара Асада закончилось», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении агентства, террористы в Сирии заявили, что Дамаск «теперь свободен от Асада».

До этого сообщалось, что подразделения сирийской армии покинули центр Дамаска.

По информации журналистов, вооруженная сирийская оппозиция вошла в Дамаск и на этом фоне правительственная армия выводит свои силы из столицы.

Сирийские повстанцы и боевики начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.

6 декабря сирийские войска покинули Дейр-эз-Зор — столицу одноименного региона на востоке страны. Город перешел под контроль курдских сил, до того занимавших лишь часть провинции.

Ранее в Турции раскрыли, какие страны стоят за наступлением террористов в Сирии.