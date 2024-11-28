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Сирийская оппозиция начала крупное наступление близ Алеппо

CNN: сирийская оппозиция захватила ряд населенных пунктов близ Алеппо

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Syrian Central Military Media via AP

Вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В результате боевых действий оппозиция захватила 13 населенных пунктов, включая стратегически важные города Урм-ас-Сугра и Анджара, а также крупнейшую в этой местности военную базу. Был также занят находящийся примерно в 20 километрах от Алеппо город Урм-эль-Кубра.

По данным CNN, в наступлении принимают участие различные оппозиционные силы, от исламистских до относительно умеренных.

27 ноября сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли удар по расположенному на территории Сирии складу оружия проиранской группировки.

26 ноября сообщалось, что военная база США в районе Эш-Шаддади в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

Ранее Израиль нанес удары по сирийскому городу Пальмира.

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