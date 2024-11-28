Сирийская оппозиция начала крупное наступление близ Алеппо

Вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В результате боевых действий оппозиция захватила 13 населенных пунктов, включая стратегически важные города Урм-ас-Сугра и Анджара, а также крупнейшую в этой местности военную базу. Был также занят находящийся примерно в 20 километрах от Алеппо город Урм-эль-Кубра.

По данным CNN, в наступлении принимают участие различные оппозиционные силы, от исламистских до относительно умеренных.

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