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Клишас раскрыл, чем обернется для Украины решение бить по России западными ракетами

Клишас: Украина может утратить государственность из-за решения Запада

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Решение Запада применять дальнобойные ракеты по территории России может обернуться для Украины потерей государственности. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Запад принял решение о таком уровне эскалации, который может закончиться полной утратой остатками Украины своей государственности», — подчеркнул он.

Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км, вероятно, будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По информации Le Figaro, Франция и Британия разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP. Эти ракеты являются совместной разработкой Британии и Франции, и поставлялись Украине для противостояния в вооруженном конфликте против России.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Кроме того, в сентябре Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что разрешение США на удары ATACMS по РФ повлечет самый жесткий ответ.

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