«Изменение сути конфликта»: Путин предупредил НАТО о последствиях ударов вглубь России Путин предупредил, что участие НАТО в конфликте на Украине поменяет его суть

Владимир Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте. The Times выяснила, что Джо Байден не позволит использовать ATACMS, но будет не против, если Франция и Англия предоставят свое оружие. При этом Запад не спешит принимать решение, отмечает Le Monde.

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас, обсуждая разрешение на удары вглубь РФ, страны НАТО принимают решение, будут ли они напрямую вовлекаться в украинский конфликт.

«Речь не идет о разрешении или запрете киевскому режиму наносить удары по российской территории. Он и так наносит при помощи беспилотных летательных аппаратов и другими средствами. Но, когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Дело в том, что <...> наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии», — сказал Путин.

Он отметил, что для этого ВСУ нужно получить разведывательные данные спутников, которые есть только у ЕС или США.

«Полетные задания в эти ракетные системы могут по сути вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать... прямое участие стран НАТО — США, европейских стран — в вoйне на Украине», — добавил Путин.

По словам президента, в этом случае сама природа конфликта изменится, так как это будет означать, что США и европейские страны воюют с Россией. Путин утверждает, что, исходя из угроз, которые создаются, Москва будет принимать соответствующее решение.

Только европейские ракеты

Тем временем газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что американский президент Джо Байден не разрешит использовать ракеты ATACMS для ударов по территории РФ, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. Однако, скорее всего, он не будет против, если европейские коллеги предоставят свое оружие для этого.

Британские и французские дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp в теории могут быть задействованы для ударов вглубь России, если Франция и Англия на это согласны. При этом другой источник издания заявил, что Великобритания не нуждается в поддержке партнеров для принятия подобного решения. Вероятно, Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят этот вопрос во время встречи 13 сентября в Вашингтоне.

Источники The Times считают, что, скорее всего, принятое решение по этому вопросу публично не огласят. Кроме этого, американский президент обсудит разрешение на удары и с другими европейскими лидерами, чтобы узнать их мнение о сложившейся ситуации.

Французская газета Le Monde со ссылкой на источники пишет, что западные страны не спешат принимать решение по разрешению на удары дальнобойным оружием из-за «нескольких ошибок» ВСУ.

Одна из них — операция в Курской области. Якобы теперь западные лидеры хотят уточнить стратегию Киева. Они опасаются, что конфликт может охватить и другие страны, а именно Польшу и Латвию.

«Страна.ua» пишет, что западные страны выступают не только против ударов их оружием вглубь территории РФ, но и использования дальнобойных ракет на новых территориях.

Профессор Центра изучения военных конфликтов при Университете Южной Дании Оливье Шмитт сказал Le Monde, что в ближайшее время не стоит ждать от Запада официального разрешения, поскольку в США будут выборы, а внутриполитическая жизнь Франции и Германии переживает кризис.