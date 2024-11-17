NYT: Байден впервые разрешил Украине бить по России ракетами ATACMS

Американский президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их словам, скорее всего, ATACMS с дальностью применения до 300 км будут использованы для защиты сил ВСУ в Курской области. Газета отмечает, что решение, принятое за два месяца до окончания полномочий Байдена, является серьезным изменением в политике США.

Источники NYT утверждают, что оно стало ответом на то, что РФ якобы задействовала в боевых действиях в зоне конфликта солдат Северной Кореи. Официальные лица отмечают, что решение об ATACMS кардинально не поменяет ход военных действий, но должно стать сигналом для КНДР о том, что их военные в опасности и отправлять свои войска в зону СВО Пхеньяну больше не следует.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

О том, что в Курскую область переброшены 10 тыс. северокорейских солдат, Госдеп сообщил в начале ноября. Там допускали, что они могут вступить в боевые действия против подразделений ВСУ «в ближайшее время». Американские СМИ писали о нескольких тысячах бойцов элитного подразделения Корейской народной армии. Информация о том, что КНДР направит свои войска в зону СВО, появилась летом. В июне президент России Владимир Путин посетил Северную Корею, где вместе с лидером этой страны Ким Чен Ыном подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. В частности, согласно документу, в случае нападения на Россию или Северную Корею третьей страной стороны обязуются оказать друг другу военную или другую необходимую помощь. Кремль изначально отвергал сообщения о развертывании северокорейских войск как «фейковые новости». Однако 24 октября Путин уже не отрицал, что северокорейские войска находятся в России, и заявил, что это дело Москвы, как реализовывать договор о партнерстве с Пхеньяном. В начале ноября северокорейский МИД подтвердил оказание РФ военной помощи, не уточнив, как именно КНДР помогает российской армии.

Ранее Пентагон отказал Киеву в приоритетной поставке новых систем ATACMS.