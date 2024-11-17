Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что разрешение США на удары ATACMS по РФ повлечет самый жесткий ответ

Слуцкий: разрешение США на удары ATACMS по России вызовет самый жесткий ответ

close
Sgt. 1st Class Andrew Dickson/U.S. Army via AP

За разрешением США на нанесение ударов ракетами ATACMS по российской территории неминуемо последует самый жесткий ответ Москвы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что лидер США Джо Байден, видимо, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как «кровавый Джо». Если такие сведения подтвердятся, то Вашингтон прямо начнет участвовать в военном конфликте на Украине. Слуцкий подчеркнул, что это неминуемо повлечет самый жесткий ответ России.

Депутат указал, что удары американскими ракетами вглубь российской территории неминуемо приведут к серьезнейшей эскалации, которая может обернуться гораздо более тяжелыми последствиями.

17 ноября газета New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Скорее всего, ATACMS с дальностью применения до 300 км будут применяться для защиты украинских войск в Курской области.

Ранее Пентагон отказал Киеву в приоритетной поставке новых систем ATACMS.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами