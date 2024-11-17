В Госдуме заявили, что разрешение США на удары ATACMS по РФ повлечет самый жесткий ответ

За разрешением США на нанесение ударов ракетами ATACMS по российской территории неминуемо последует самый жесткий ответ Москвы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что лидер США Джо Байден, видимо, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как «кровавый Джо». Если такие сведения подтвердятся, то Вашингтон прямо начнет участвовать в военном конфликте на Украине. Слуцкий подчеркнул, что это неминуемо повлечет самый жесткий ответ России.

Депутат указал, что удары американскими ракетами вглубь российской территории неминуемо приведут к серьезнейшей эскалации, которая может обернуться гораздо более тяжелыми последствиями.

17 ноября газета New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Скорее всего, ATACMS с дальностью применения до 300 км будут применяться для защиты украинских войск в Курской области.

Ранее Пентагон отказал Киеву в приоритетной поставке новых систем ATACMS.