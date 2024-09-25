«Событие, которого ждали». Путин заявил о существенных изменениях ядерной доктрины Кремль опубликовал видео с заявлением Путина об изменениях ядерной доктрины РФ

Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие. Что еще измениться в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru»

Президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения ядерного оружия. Об этом он заявил на заседании Постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.

Как передавал ТАСС, в заседании приняли участие зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и др. Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступил в закрытой части заседания.

По словам Путина, сегодня ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности РФ и ее граждан, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире.

«Вместе с тем мы видим, что современная военно-политическая обстановка динамично меняется, и мы обязаны это учитывать. В том числе возникновение новых источников военных угроз и рисков для России и наших союзников», — отметил президент.

В обновленной редакции «Основ государственной политики в области ядерного сдерживания»

агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию, рассказал Путин.

Кроме этого, проект четко фиксируют условия перехода Москвы к применению ядерного оружия. Такая возможность будет рассматриваться уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими государственной границы РФ. По словам президента, речь в этом случае идет о самолетах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

«Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы.

В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — подчеркнул Путин.

Российский лидер добавил, что также предложено расширить категорию стран и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнить перечень угроз, для нейтрализации которых применяются такие меры.

«Все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации», — заключил президент.

Комментируя уточнения в основах госполитики России в области ядерного сдерживания, Дмитрий Медведев называл их «событием, которого ждали». По словам зампреда Совбеза всем понятно, о каких странах идет речь в предложении рассматривать как совместное нападение агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства.

«Само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил еще чувства самосохранения», — заявил Медведев.

Впервые Владимир Путин допустил изменение ядерной доктрины в июне в ходе ПМЭФ-2024. Тогда президент заявил, что это «живой инструмент», поэтому Россия не исключает возможности корректировки.

В том же месяце российский лидер еще раз подтвердил, что РФ думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине. Они, по словам Путина, связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. При этом президент отметил, что России пока не нужна возможность нанести превентивный ядерный удар, потому что «при ответе на встречный удар противник будет гарантированно уничтожен».

О том, что Россия действительно работает над изменением ядерной доктрины, ранее заявляли в российском МИД. 1 сентября замглавы ведомства Сергей Рябков сообщил, что работа находится в «продвинутой стадии».

«И есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО», — отметил дипломат.

12 сентября в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным Путин предупредил, что если страны НАТО дадут Украине разрешение на удары дальнобойным оружием по РФ, это поменяет саму природу конфликта.

«Если это решение будет принято, это будет означать... прямое участие стран НАТО — США, европейских стран — в вoйне на Украине», — заявил президент.

В этом случае, исходя из тех угроз, которые будут создаваться России, Москва, по словам Путина, примет «соответствующее решение».