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Франция и Британия разрешили Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России

Le Figaro: Франция и Британия разрешили Украине бить по РФ Storm Shadow/SCALP

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Wikimedia Commons

Франция и Британия разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Эти ракеты являются совместной разработкой Британии и Франции и поставлялись Украине для противостояния в вооруженном конфликте против России.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Однако долгое время Британия и Франция запрещали Киеву использовать эти ракеты для ударов по территории России — кроме пяти регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым), которые на Западе не признают территорией России.

До этого Белый дом отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории России.

Ранее сообщалось о первых целях, которые ВСУ могут поразить ракетами ATACMS.

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