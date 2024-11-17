Франция и Британия разрешили Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России

Франция и Британия разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Эти ракеты являются совместной разработкой Британии и Франции и поставлялись Украине для противостояния в вооруженном конфликте против России.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Однако долгое время Британия и Франция запрещали Киеву использовать эти ракеты для ударов по территории России — кроме пяти регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым), которые на Западе не признают территорией России.

До этого Белый дом отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по территории России.

Ранее сообщалось о первых целях, которые ВСУ могут поразить ракетами ATACMS.