РФ и Египет призвали к прекращению боевых действий в Газе в Рамадан

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари выступили в поддержку резолюции СБ ООН с призывом о прекращении боевых действий в секторе Газа в священный для мусульман месяц Рамадан. Соответствующую публикацию выложил на своем сайте МИД РФ.

«Рассмотрены также некоторые практические вопросы российско-египетского взаимодействия, включая поддержание активного политического диалога», — говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается, что встреча прошла по инициативе Египта, который перед этим предоставлял площадку для переговоров Израиля и Палестины.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль войдет в Рафах в любом случае.

25 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе в месяц Рамадан.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.