Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны. Его слова передает телеканал Al Jazeera.

Нетаньяху отметил, что ХАМАС начал внезапную атаку на Израиль и его граждан.

«Я приказал очистить поселения от террористов и провести широкомасштабную операцию по мобилизации резервов», — указал израильский премьер.

До этого армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи».

Утром 7 октября боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило его стране войну. На фоне этого глава минобороны объявил массовый сбор резервистов.

Боевое крыло ХАМАС сообщало, что в ходе операции на территории Израиля в плен захвачено около 35 израильских военных и поселенцев.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.