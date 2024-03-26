В Палестине обвинили Израиль в стремлении уничтожить сектор Газа

Израиль во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху планирует завершить полное уничтожение сектора Газа. Об этом заявило министерство иностранных дел Палестины, передает информационное агентство WAFA.

«Правительство Нетаньяху стремится отдать предпочтение логике военной силы над разумом, политикой и дипломатическими усилиями, чтобы завершить разрушение сектора Газа и уничтожить там все формы человеческой жизни», — заявили в МИД Палестины.

В палестинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Израиль игнорирует либо противодействует любым международным попыткам мирного урегулирования, а также попыткам обеспечить гуманитарную помощь мирному населению сектора Газа.

До этого руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что радикальной организации ХАМАС нет места в будущем политическом устройстве Палестины.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.