Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

Резолюция, призывающая к немедленному прекращению огня в секторе Газа в период месяца Рамадан, принята Советом безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

При голосовании по документу воздержались лишь Соединенные Штаты. Остальные 14 стран, включая постоянных членов Совбеза Россию, Китай, Францию и Великобританию, выступили «за».

Резолюция была подготовлена десяткой непостоянных членов Совбеза.

В принятом документе три пункта. Первый содержит требование немедленного прекращения огня в период месяца Рамадан, которое будут соблюдать все стороны конфликта.

Второй пункт говорит о немедленном и безусловном освобождении всех заложников с обеспечением к ним гуманитарного доступа для удовлетворения медицинских и прочих нужд.

Третий пункт подчеркивает срочную необходимость увеличения потока гуманитарной помощи в Газу, ликвидацию препятствий для ее предоставления и усиление защиты гражданского населения на всей территории Газы.

22 марта Россия, Китай и Алжир проголосовали против американской резолюции СБ ООН по Газе. Она призывала к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников.

Ранее генсек ООН призвал избегать двойных стандартов в вопросах конфликтов.