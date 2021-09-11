Медведев объяснил провал США в Афганистане

США за 20 лет операции в Афганистане так и не смогли стабилизировать ситуацию в стране, превратив ее в современное государство. Об этом заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев написал в статье, опубликованной в «Газете.Ru».

«Несмотря на многомиллиардные дотации, уровень жизни людей практически не изменился. Большая часть населения продолжала жить в нищете, а коррупция в государственном аппарате разрасталась, как раковая опухоль. Такой же крах США потерпели, стараясь обеспечить военную поддержку сформированному режиму», — отметил экс-президент.

По его словам, Вашингтону не удалось добиться реализации главных целей, заявленных при вторжении в Афганистан: победить терроризм в стране и решить вопрос производства наркотиков.

«Все усилия США по военному строительству в Афганистане буквально в одночасье превратились в пыль», — подчеркнул он.

По словам Медведева, все это «еще раз подтверждает тезис о том, что совершить демократическое чудо извне, заодно избавив мир от терроризма и наркотиков, невозможно». «Запад поздно осознал, что системные проблемы Афганистана не имеют военного решения», — резюмировал он.

Ранее Медведев призвал США забыть о разногласиях с Россией ради борьбы с терроризмом.