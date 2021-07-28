Песков прокомментировал данные о планах Путина по участию в предвыборных мероприятиях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов прокомментировал вероятность участия Владимира Путина в предвыборной кампании выборов в Госдуму.

«Я не располагаю информацией о том, что президент будет участвовать в предвыборных мероприятиях [выборов в Госдуму]. Вы знаете, что президент поддерживает «Единую Россию, считает ее очень ответственной политической силой, которая зарекомендовала себя давно и надежно.», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков ответил на вопрос о том, давал ли Путин согласие на использование своего образа в рамках предвыборной агитации «Единой России».

«Я пока не знаю, оформлялось ли такое согласие», — ответил пресс-секретарь главы государства.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердят своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее Путин по итогам съезда партии «Единая Россия» поручил выделить 150 млрд рублей на строительство и модернизацию в регионах страны объектов коммунальной инфраструктуры.